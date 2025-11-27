Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Feuerwehrhaus in Triebel wird als Bürgerinformationszentrum Anlaufstelle bei Notfällen.
Das Feuerwehrhaus in Triebel wird als Bürgerinformationszentrum Anlaufstelle bei Notfällen. Bild: Ronny Hager
Das Feuerwehrhaus in Triebel wird als Bürgerinformationszentrum Anlaufstelle bei Notfällen.
Das Feuerwehrhaus in Triebel wird als Bürgerinformationszentrum Anlaufstelle bei Notfällen. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Zusätzliche Aufgabe für Feuerwehrhaus im Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Notfällen wie Stromausfall wird das Gebäude zur Anlauf- und Infostelle für Bürger. Dazu werden die technischen Voraussetzungen geschaffen.

Zusätzliche Aufgabe für das Feuerwehrgerätehaus an der Triebeler Hauptstraße: Es wird zum Bürgerinformationszentrum in Notfällen - zum Beispiel bei großflächigem Stromausfall. Technische Voraussetzung dafür ist unter anderem ein bereits installiertes Notstromaggregat. Neben der Elektrik ist noch ein Umschaltverteiler nötig. Den Auftrag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
22.11.2025
2 min.
Klingenthal nimmt Millionenkredit für Staffelweg auf
Ums Geld geht es kommende Woche in den Stadt- und Gemeinderäten des oberen Vogtlandes.
Am Dienstag geht es im Stadtrat um eine Eilentscheidung der Oberbürgermeisterin. Auch andere kommunale Gremien im oberen Vogtland beschäftigen sich demnächst mit Finanzfragen.
Ronny Hager
12:13 Uhr
2 min.
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.
13.10.2025
2 min.
Für Waldbad-Rettung: Triebel schaufelt Geld frei
Die Badesaison 2025 ist ausgefallen, weil das Wasser aus dem Becken wegfloss.
Um die Bodenplatte des Bads dicht zu bekommen, nimmt die Gemeinde 40.000 Euro aus dem Haushalt für das laufende Jahr. Wo das Geld weggenommen wird und für welche Zwecke ebenso Mittel gebraucht werden.
Ronny Hager
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
Mehr Artikel