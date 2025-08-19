Zuwachs für Restaurant Lokalfilet in Oelsnitz: Hotel „Filet & Freunde“ öffnet

Oberes Vogtland
Gastronom Kevin Seidel vom Lokalfilet hat das Hotel Altdeutsche Bierstube in der Oelsnitzer Innenstadt gekauft. Was er mit dem 21-Zimmer-Haus vorhat.
Frischer Wind wird künftig an der Feldstraße in Oelsnitz wehen. Gastronom Kevin Seidel wird dort demnächst ein neues Hotel eröffnen. Er hat das Haus im Frühjahr von dem Ehepaar Sabine und Werner Höhle übernommen, das es unter dem Namen Altdeutsche Bierstube viele Jahre geführt hatte.
