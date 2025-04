Zwei Autos nach Unfall in Klingenthal abschleppreif

Ein Lkw-Fahrer hatte die Kontrolle verloren - mit schwerwiegenden Folgen.

Nach einem Unfall in Klingenthal mussten am Mittwoch zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Laut Polizei befuhr gegen 12.30 Uhr ein 64-Jähriger mit seinem Mercedes-Lkw ein frei zugängliches Firmengelände. Nach eigener Aussage fiel ihm ein Gegenstand in den Fußraum. Als er sich danach bückte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und...