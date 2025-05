Zwei Verletzte bei Unfall in Bad Elster

Bei einem Zusammenstoß im Stadtgebiet von Bad Elster sind am Mittwochmorgen zwei Minderjährige leicht verletzt worden.

Unfall in Bad Elster: An der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Parkstraße passierte am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr ein Unfall. Nach einem Vorfahrtsfehler stießen zwei Fahrzeuge, darunter ein Microcar, zusammen. Dabei wurden zwei Minderjährige leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei informiert. Weitere Details konnten...