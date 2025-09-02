Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Jößnitz ist es am Montag zu einem Unfall mit einer Simson gekommen.
In Jößnitz ist es am Montag zu einem Unfall mit einer Simson gekommen. Bild: Harry Haertel/Archiv/Symbolbild
Plauen
15-jährige Beifahrerin bei Simson-Unfall im Vogtland schwer verletzt
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
Anhören

Im Plauener Ortsteil Jößnitz ist ein Jugendlicher mit seinem Moped gestürzt. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Am Montagabend hat sich gegen 18.15 Uhr sich im Plauener Ortsteil Jößnitz ein Verkehrsunfall ereignet. Auf der Straße Oberjößnitz verlor laut ersten Erkenntnissen der Polizei ein 15-jähriger Mopedfahrer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Simson S51 und stürzte. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt, seine ebenfalls...
