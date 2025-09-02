15-jährige Beifahrerin bei Simson-Unfall im Vogtland schwer verletzt

Plauen
Im Plauener Ortsteil Jößnitz ist ein Jugendlicher mit seinem Moped gestürzt. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Am Montagabend hat sich gegen 18.15 Uhr sich im Plauener Ortsteil Jößnitz ein Verkehrsunfall ereignet. Auf der Straße Oberjößnitz verlor laut ersten Erkenntnissen der Polizei ein 15-jähriger Mopedfahrer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Simson S51 und stürzte. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt, seine ebenfalls...
