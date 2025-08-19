Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 150.000 Euro für ein Kunstwerk in der Plauener Elsteraue: Streit aus dem Vorjahr geht in eine neue Runde

Kerstin Wolf sowie die Künstler Lucien Tunger, Christine Mayerhofer und Susanne Rottenbacher (v. re.).
Kerstin Wolf sowie die Künstler Lucien Tunger, Christine Mayerhofer und Susanne Rottenbacher (v. re.). Bild: E. Liebner
150.000 Euro für ein Kunstwerk in der Plauener Elsteraue: Streit aus dem Vorjahr geht in eine neue Runde
Von Nancy Dietrich
Die Stadtverwaltung will eine Lichtinstallation am denkmalgeschützten Wasserturm schaffen. Doch das Vorhaben stößt weiter auf Widerstand.

Diesmal wollte es die Rathaus-Spitze besser machen. Baubürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos) und Kulturbürgermeister Tobias Kämpf (CDU) nahmen im jüngsten Kulturausschuss gemeinsam einen neuen Anlauf für ein aus ihrer Sicht bedeutsames Vorhaben: Sie wollen in der Elsteraue ein Licht-Kunstwerk schaffen. Ein Highlight soll es werden, von...
20.08.2025
3 min.
Nächster Sporthalleneubau in Plauen: Spatenstich für Turnhalle der Kemmler-Oberschule vollzogen
Spatenstich: Bürgermeisterin Kerstin Wolf, Schulleiter Andreas Seidel, OB Steffen Zenner, Architekt Hermann Thoma und Bürgermeister Tobias Kämpf (v. re.).
Fördergeld, das die Stadt Plauen im Rahmen des Modellvorhabens „Zukunft leben im Plauener Süden“ bekommen hat, ermöglicht die Investition. Baulich ist sie jedoch schon zu Beginn eine Herausforderung.
Bernd Jubelt
19.08.2025
4 min.
Was wird aus dem Wasserturm in der Plauener Elsteraue? Diese Ideen stehen jetzt im Raum
Der Wasserturm in der Elsteraue steht unter Denkmalschutz. Er könnte Standort für eine Lichtinstallation werden.
Zwischen Weißer Elster und Mühlgraben ist im vergangenen Jahrzehnt ein neues Stadtquartier entstanden. Doch ein Puzzleteil ist noch offen: die Zukunft des Wasserturms. Vier Kreative haben sich darüber Gedanken gemacht.
Nancy Dietrich
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
