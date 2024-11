17-jährige Italienerin stillt im Vogtland ihr Fernweh: „Ich brauche keine große Stadt“

Austauschschülerin Rachele Conti lebt ein Jahr in der Familie des Plauener Hoteliers Udo Gnüchtel. Sie lernt am Lessing-Gymnasium und kann sich keinen besseren Ort vorstellen. Doch warum besucht sie dann so oft Dresden?

Ihre Augen sind groß und neugierig, das Lachen steckt an. Als sich die 17-jährige Rachele Conti und Udo Gnüchtel, ihr „Vater auf Zeit", Ende August erstmals gegenüberstanden, wussten sie: das passt! Und der Rest der Plauener Familie, Mutter Odette und Tochter Florentine (19), sah es genauso. Bei der italienischen Austauschschülerin und...