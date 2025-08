19-Jähriger schlägt in Plauen Ladendetektiv

Der Mann hatte Waren von geringem Wert entwendet. Weswegen die Polizei nun weiter ermittelt.

Ein 19-Jähriger hat am Dienstag, 29. Juli, in einem Einkaufsmarkt in Plauen einen Ladendetektiv geschlagen. Über diesen Fall hat die Polizei berichtet. Der Mann wurde in dem Penny-Markt an der Karlstraße kurz vor 12 Uhr beim Diebstahl erwischt, schilderten die Beamten. Laut Polizei entwendete der junge Mann Waren von geringem Wert, der sich auf...