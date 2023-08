21 Jahre alte Frau in Plauen schwer verletzt

Plauen.

Ein VW-Fahrer soll im Plauener Ortsteil Hammertorvorstadt beim Linksabbiegen auf die Dresdner Straße die Vorfahrt missachtet haben - eine 21-Jährige verletzte sich dadurch schwer. Der Wagen des 21-Jährigen sei am Freitagabend mit dem Motorrad zusammengestoßen, auf dem die 21-Jährige als Beifahrerin saß, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Motorrad sei gegen einen Transporter, der an der Einmündung Lessingstraße/ Hammerstraße wartete, geschleudert worden.