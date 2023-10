25 Christen aus Plauen derzeit auf Israel-Reise: So geht es den Vogtländern

Die Gruppe war am vergangenen Mittwoch in das Land gereist, wollte zehn Tage bleiben. Der Kriegsausbruch am Wochenende überraschte nicht nur sie.

Es war ein aufwühlendes Wochenende für die Mitglieder der Plauener Versöhnungskirche und für die Mitarbeiter im Pfarramt. „Als wir erfuhren, was gerade in Israel passiert, waren wir sehr betroffen", sagte Kirchgemeinde-Sekretärin Marianne Schröder am Montag. Bereits seit vergangenem Mittwoch hält sich eine Reisegruppe aus dem Vogtland...