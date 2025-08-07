28-Jähriger auf dem E-Scooter kracht in Plauen gegen Auto

Der Mann auf dem E-Scooter wurde leicht verletzt. Wie es dazu gekommen ist.

Ein 28-jähriger Mann hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 6. August, in Plauen leichte Verletzungen erlitten. Das hat die Polizei berichtet. Der 28-Jährige war mit einem E-Scooter in der Reißiger Vorstadt unterwegs. Er fuhr gegen 13.30 Uhr auf der Schlachthofstraße in Richtung Schubertstraße, schilderten die Beamten zum Hergang. Als der...