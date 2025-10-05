33. Plauener Folkherbst ist eröffnet: Erstes Wertungskonzert legt Messlatte hoch

Plauen
Die Band Söndörgö hat im Plauener Malzhaus den Auftakt bestritten. Die rasante Spielweise der fünf Musiker kam beim Publikum gut an.
Der 33. Plauener Folkherbst nimmt Fahrt auf: Mit Söndörgö - einer Band aus dem Süden Ungarns - hat am Samstag im Plauener Malzhaus das erste Wertungskonzert stattgefunden. Die fünf virtuosen Multi-Instrumentalisten beeindruckten das Publikum mit einem ansteckenden Musikmix aus traditionellen südslawischen Klängen und jazzigen Rhythmen. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.