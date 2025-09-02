Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Plauen sind zwei Autos kollidiert. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
In Plauen sind zwei Autos kollidiert. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Plauen
36-Jähriger kassiert in Plauen nach Unfall Anzeigen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Bei dem Autofahrer waren Drogen im Spiel. Was die Polizei dazu mitteilt.

Ein 36-Jähriger hat am Montag, 1. September, im Plauener Ortsteil Haselbrunn einen Unfall verursacht. Laut Mitteilung der Polizei fuhr er mit seinem Opel gegen 12.20 Uhr von einem Parkplatz auf die Chrieschwitzer Straße und kollidierte mit dem Pkw eines 77-Jährigen, der vorfahrtsberechtigt war. Der ältere Fahrer erlitt leichte Verletzungen....
