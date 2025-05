37-jähriger Betrunkener würgt in Plauener Bus einen Fahrgast

Der Angegriffene wehrt sich. Was dazu bekannt ist.

Ein 37-jähriger Libyer hat am Dienstag, 13. Mai, in Plauen in einem Bus der Linie N2 einen 19-jährigen Ukrainer angegriffen. Das berichtete die Polizei. Der Vorfall ereignete sich um 21.50 Uhr, nachdem der mutmaßlich alkoholisierte Angreifer an der Haltestelle Neundorf zugestiegen war. Nach Angaben der Polizei ging der Mann sofort auf den...