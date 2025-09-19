37 unbesetzte Hausarztstellen im Vogtlandkreis: Wie in der Region an der Lösung des Problems gearbeitet wird

Beim einem Treffen sächsischer Ärzte mit Bürgermeistern in Bad Elster stand der Hausarztnotstand im Vogtland im Fokus. Auch ein junger Arzt aus Elsterberg ergriff das Wort.

Maximilian Viehhäuser gehört mit seinen 35 Jahren zu den jüngsten Allgemeinmedizinern im Vogtlandkreis. 2022 hatte der aus Thüringen stammende Facharzt nach dem Abschluss seiner Ausbildung in Elsterberg eine eigene Praxis eröffnet. Er entschied sich für eine Praxisneugründung. Für die Einwohner der Stadt und umliegender Orte, darunter... Maximilian Viehhäuser gehört mit seinen 35 Jahren zu den jüngsten Allgemeinmedizinern im Vogtlandkreis. 2022 hatte der aus Thüringen stammende Facharzt nach dem Abschluss seiner Ausbildung in Elsterberg eine eigene Praxis eröffnet. Er entschied sich für eine Praxisneugründung. Für die Einwohner der Stadt und umliegender Orte, darunter...