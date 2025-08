47-Jähriger bei Unfall in Plauen verletzt

Zwei Autos sind zusammengestoßen. Ein Ampelsignal spielte eine Rolle.

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 28. Juli, in Plauen hat ein 47-jähriger Mann leichte Verletzungen erlitten. Darüber informierte die Polizei. Auslöser für den Unfall, bei dem zwei Autos kollidierten, war ein Rotlichtverstoß, schilderten die Beamten. Ein 70-jähriger Opel-Fahrer missachtete gegen 14.15 Uhr an der Kreuzung...