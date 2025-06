6200 Haushalte in Plauen von Stromausfall betroffen: Netzbetreiber gibt neue Details zur Ursache bekannt

Von Mittwochnachmittag bis in die Abendstunden waren größere Teile Plauens ohne Strom. Inzwischen ist die Havarie behoben. Die Ursache für den Ausfall ist mittlerweile bekannt - ein Verdacht hat sich dabei nicht bestätigt.

In weiten Teilen Plauens war am Mittwoch der Strom ausgefallen. Betroffen davon waren ab dem Nachmittag vor allem die Stadtteile Preißelpöhl, Reißig, Haselbrunn und Chrieschwitz sowie Teile des Stadtzentrums von der Neundorfer Straße bis zum Dittrichplatz. Auch im Landratsamt des Vogtlandkreises am Postplatz fehlte Spannung. Einige...