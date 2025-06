6200 Haushalte von längerem Stromausfall in Plauen betroffen: Das war der Grund

Seit 15.45 Uhr fehlte größeren Teilen Plauens der Strom. Inzwischen sind die meisten Haushalte wieder mit Strom versorgt. Was weiß der Stromnetzbetreiber Mitnetz inzwischen zur Ursache der Störung?

In weiten Teilen Plauens ist am Mittwochnachmittag der Strom ausgefallen. Betroffen waren seit etwa 15.45 Uhr vor allem die Stadtteile Preißelpöhl, Reißig, Haselbrunn und Chrieschwitz sowie Teile des Stadtzentrums von der Neundorfer Straße bis zum Dittrichplatz. Auch im Landratsamt des Vogtlandkreises am Postplatz fehlte Spannung....