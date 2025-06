75-jährige Frau aus Plauen seit Montag vermisst - Hubschrauber im Einsatz

Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Wer hat Christine B. gesehen?

Plauen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Christine B. aus Plauen. Die 75-Jährige hatte am Montagmittag ihre Wohnung an der Moltkestraße in der Neundorfer Vorstadt verlassen. Seither gab es keinen Kontakt mehr zu ihren Angehörigen.