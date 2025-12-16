84-Jähriger im Auto fährt in Plauen 74-Jährige an

Plauen
Die Fußgängerin hat schwere Verletzungen erlitten. Was passiert ist.
Eine 74-jährige Fußgängerin ist in Plauen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Darüber hat die Polizei berichtet. Ihren Angaben zufolge fuhr ein 84-jähriger Mann im Opel am Montag stadteinwärts auf der Äußeren Reichenbacher Straße. Beim Abbiegen nach rechts auf die Röntgenstraße stieß das Auto mit der Frau zusammen. Der Unfall...
