850 Euro weg: Vogtländerin Opfer von Internet-Masche

Das Versprechen auf schnelle Einnahmen führte zu einem schmerzhaften Verlust von 850 Euro für eine Mittvierzigerin. Was passiert ist.

Eine Frau aus dem Vogtland ist durch ein betrügerisches Job-Angebot auf Instagram um 850 Euro gebracht worden, berichtete die Polizei. Die Mittvierzigerin wurde in eine Telegram-Gruppe gelockt, in der sie angeblich durch das Bewerten von You-Tube-Videos Geld verdienen sollte. Zunächst zahlte sie kleine Summen ein und bekam etwas mehr zurück....