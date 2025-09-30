Absolventen verabschiedet – Plauener Hochschule startet mit zwei neuen Studiengängen ins nächste Semester

100 junge Menschen sind am Montag feierlich exmatrikuliert worden. Während für sie nun das Berufsleben beginnt, legen andere mit einem Studium in Plauen erst los. Für sie hat die Hochschule ab 1. Oktober Neues zu bieten.

Für 100 junge Menschen in Plauen war der Montag ein besonderer Tag: Denn da wurden die Absolventinnen und Absolventen der Hochschule bei einer Feierstunde im Vogtlandtheater offiziell exmatrikuliert. Für sie endet nun die Studienzeit, das Berufsleben kann starten. „Mit einer Abschlussquote von rund 80 Prozent bestätigt der Jahrgang 2025...