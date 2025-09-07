Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Achtung Baustelle: Diese Straßen in Plauen sind ab Montag voll gesperrt

Bild: Bild: Tilo Steiner
Plauen
Achtung Baustelle: Diese Straßen in Plauen sind ab Montag voll gesperrt
Redakteur
Von Uwe Selbmann
In zwei Fällen dauern bereits bestehende Straßensperrungen im Plauener Stadtgebiet länger als erwartet.

Plauen.

Ab Montag wird in Plauen die Mammenstraße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Stöckigter und Klemmstraße. Der Sperrbereich befindet sich Rathaus-Angaben zufolge kurz nach Einmündung Stöckigter Straße. Gesperrt bleibt der Abschnitt bis Freitag aufgrund von Markierungsarbeiten und Aufbau einer Verkehrsinsel.

Gesperrt und eingeschränkt - das trifft auch auf etliche Straßen in Plauen zu. Bild: Styleuneed/Stockadobe
Gesperrt und eingeschränkt - das trifft auch auf etliche Straßen in Plauen zu. Bild: Styleuneed/Stockadobe

Verlängert bis voraussichtlich Dienstag ist die seit voriger Woche bestehende Sperrung der Chamissostraße zwischen August-Bebel-Straße und Breitscheidstraße aufgrund von Kranarbeiten. Bis 24. Oktober verlängert ist auch die Sperrung der Breitscheidstraße zwischen Goethe- und Arndstraße einschließlich Einmündung Hauffstraße. Dort dauert das Verlegen von Fernwärme an. (us)

Eine Übersicht über die weiteren gesperrten Straßen und die voraussichtliche Dauer finden Sie hier.

