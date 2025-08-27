Adieu, Sommer! Plauens Freibäder schließen – letzte Chance am Mittwoch

Plauen
Die Saison endet. Am Mittwoch haben Baderatten eine letzte Möglichkeit, sich am Stadion oder im „Naddel“ zu erfrischen.
Das war’s: Am Mittwoch geht eine für beide Freibäder aufgrund des Wetters schwierige Saison in Plauen zu Ende. Doch bevor am Donnerstag die Anlagen in Preißelpöhl und Haselbrunn schließen, haben Baderatten am Mittwoch noch eine letzte Gelegenheit für eine kühle Erfrischung. Wie Ronny Adler, Chef der städtischen Bäder GmbH, mitteilte,...
