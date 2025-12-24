Als Dank für Dienst an Weihnachten: Überraschung für Beschäftigte der Bahn im Vogtland

Weihnachten ist für Lokführer und Zugbegleiter keine Auszeit. Sie arbeiten auch an den Feiertagen. Als Dank wartete in Plauen an Heiligabend etwas Unerwartetes auf sie.

Nicht für alle Menschen sind die Weihnachtsfeiertage auch arbeitsfreie Tage. Ärzte, Pflegekräfte, Polizeibeamte und andere Berufsgruppen sind dennoch im Einsatz. Das gilt auch für Beschäftigte bei der Vogtlandbahn. Für die gab es am Vormittag des Heiligabends eine kleine Überraschung.