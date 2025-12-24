MENÜ
  • Als Dank für Dienst an Weihnachten: Überraschung für Beschäftigte der Bahn im Vogtland

Ein Geschenk für Bahnmitarbeiter überreichte Bertram Zetzsche (r.) am Oberen Bahnhof in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Ein Geschenk für Bahnmitarbeiter überreichte Bertram Zetzsche (r.) am Oberen Bahnhof in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Ein Geschenk für Bahnmitarbeiter überreichte Bertram Zetzsche (r.) am Oberen Bahnhof in Plauen.
Ein Geschenk für Bahnmitarbeiter überreichte Bertram Zetzsche (r.) am Oberen Bahnhof in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Als Dank für Dienst an Weihnachten: Überraschung für Beschäftigte der Bahn im Vogtland
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Weihnachten ist für Lokführer und Zugbegleiter keine Auszeit. Sie arbeiten auch an den Feiertagen. Als Dank wartete in Plauen an Heiligabend etwas Unerwartetes auf sie.

Nicht für alle Menschen sind die Weihnachtsfeiertage auch arbeitsfreie Tage. Ärzte, Pflegekräfte, Polizeibeamte und andere Berufsgruppen sind dennoch im Einsatz. Das gilt auch für Beschäftigte bei der Vogtlandbahn. Für die gab es am Vormittag des Heiligabends eine kleine Überraschung.
