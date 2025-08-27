Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Am Freitagabend noch nichts vor? Plauener Nachtwächter lädt zu Tour durch die Altstadt ein

Bild: PASTIEROVIC
Bild: PASTIEROVIC
Plauen
Am Freitagabend noch nichts vor? Plauener Nachtwächter lädt zu Tour durch die Altstadt ein
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Welche Funktionen hat das Rufhorn eines Nachtwächters? Und wo begann die Geschichte der Stadt Plauen? Wer Antworten sucht, sollte sich schnell anmelden.

Drei Funktionen hat das Rufhorn eines Nachtwächters - aber welche? Wie viele Stadttore hat Plauen besessen, und welche kann man noch heute erkennen? Wo die Geschichte der Stadt ihren Anfang nahm und warum der Stadtbrand von 1844 enorme Bedeutung in der städtebaulichen Entwicklung der Spitzenstadt hatte, darüber und über mehr informiert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
08.05.2025
1 min.
Plauen: Der Nachwächter führt durch die Altstadt
Die Teilnehmer erfahren Geschichten aus früheren Zeiten, wie man sie heute nicht mehr erleben kann.
Jens Arnold
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
11:55 Uhr
1 min.
Kult Circus Renz gastiert zum ersten Mal in Pausa
Bis zum Sonntag finden Vorstellungen im Zirkuszelt an der Aral-Tankstelle statt. Worauf sich das Publikum freuen darf.
FP
Mehr Artikel