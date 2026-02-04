MENÜ
  • Vogtland
  • Plauen
  Am Plauener Rathaus wird jetzt gemeckert: Ziegen-Nachwuchs kommt im Winterdorf zur Welt

Plauen
Am Plauener Rathaus wird jetzt gemeckert: Ziegen-Nachwuchs kommt im Winterdorf zur Welt
Von Claudia Bodenschatz
Freudige Nachrichten aus der Südtiroler Hütte im Plauener Rathaushof: Die Ziegen von Hüttenwirt Mario Martin haben Nachwuchs bekommen. Und für zwei Zicklein sucht der Chef noch Namen.

Aus zwei mach fünf – und viel schneller als gedacht. Denn Almhütten-Betreiber Mario Martin hatte erst im Februar mit Nachwuchs bei seinen Ziegen Helene und Marianne gerechnet. Doch die drei Zicklein konnten nicht warten. In ihrem Stall im Lichthof des Plauener Rathauses kam schon am 25. Januar, kurz nach 18 Uhr das erste Ziegenkind zur Welt,...
