Am Rasthof Vogtland: Diebe schlitzen Lkw-Plane auf

Nur kurz hatte ein Lasterfahrer am Freitagmorgen an der Tank- und Rastanlage geparkt. Den Moment der Abwesenheit des Fahrers nutzten Langfinger.

Unbekannte versuchten am Freitag gegen 6 Uhr morgens die Ladung eines Lkws zu stehlen. Der rote Sattelzug war kurzzeitig auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Vogtland-Süd in Fahrtrichtung Leipzig abgestellt. Den Moment nutzten unbekannte Täter, um an die auf dem Auflieger geladenen Autoteile zu kommen. Sie schlitzten die Plane des...