Am Tag des Wassers in der Kläranlage Plauen: „Heute kriegt keiner mehr ein Moped durchs Klo“

Hunderte Vogtländer pilgern am Samstag an das Klärwerk des Abwasserzweckverbandes. Touren entlang der Klärbecken kommen an. Danach schmeckt noch eine Wurst vom Grill. Ein perfekter Familienausflug.

Waren Sie heute schon auf dem Klo? So eine indiskrete, etwas peinliche Frage geht gar nicht - außer an der Kläranlage in Plauen. Schließlich ist all das, was 35.000 Einwohner die Toilette und das Küchenbecken hinunterspülen, die Arbeitsgrundlage für Anlagenbediener Ralf Zöller und seine Kollegen. Samstag ab 10 Uhr strömen die Leute in... Waren Sie heute schon auf dem Klo? So eine indiskrete, etwas peinliche Frage geht gar nicht - außer an der Kläranlage in Plauen. Schließlich ist all das, was 35.000 Einwohner die Toilette und das Küchenbecken hinunterspülen, die Arbeitsgrundlage für Anlagenbediener Ralf Zöller und seine Kollegen. Samstag ab 10 Uhr strömen die Leute in...