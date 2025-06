Am Wochenende erneut Ausfälle im Plauener Busverkehr

Weil wegen Krankheit Busfahrer fehlen, fahren am Samstag und Sonntag auf einigen Linien zeitweise keine Stadtbusse.

Im Fahrplan der Plauener Stadtbusse wird es am Wochenende erneut Ausfälle geben. Darauf hat am Freitag der Plauener Verkehrsbetrieb aufmerksam gemacht. Grund ist der nach wie vor hohe Krankenstand bei den Busfahrern. So fallen am Samstag von 15.45 bis 17 Uhr die Fahrten der Linie C und am Sonntag von 11.20 bis 19.40 Uhr die Fahrten der Linien A...