Ampelanlage in Plauen ausgefallen: Warum hier besondere Vorsicht geboten ist

Eigentlich galt der am 27. Dezember an der Plauener Kreuzung aufgetretene Fehler bereits als behoben. Doch nun zickt die Anlage erneut herum. Wie lange noch?

An der vielbefahrenen Plauener Kreuzung Chamissostraße/Reißiger Straße ist die Ampelanlage ausgefallen - bereits seit dem 27. Dezember, wie die Stadtverwaltung Plauen auf Nachfrage der „Freien Presse" informiert. Die Lichtsignale sind deshalb vollständig abgeschaltet. Grund des Ausfalls ist ein defektes Bauteil im zentralen Rechner für...