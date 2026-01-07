Arbeitsmarkt: Im Vogtland haben derzeit mehr Menschen keinen Job als in anderen Jahreszeiten

Plauen
Ist es nur saisonal bedingt? Im Dezember waren fast 7000 Frauen und Männer als arbeitslos gemeldet – rund vier Prozent mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote steigt auf über sechs Prozent.
Die Arbeitslosigkeit im Vogtland hat im Dezember zugenommen. Das vermeldet die Agentur für Arbeit in Plauen. Betroffen seien besonders Männer, zum Beispiel aus dem Bau-, Garten- und Landschaftsbau-Gewerbe.
