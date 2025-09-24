Auf Tour durch Plauen mit dem Nachtwächter

Plauen
Was es mit dem Rufhorn auf sich hat, wird erklärt. Was es noch zu erfahren gibt.
Zusammen mit dem Nachtwächter Friedrich-Wilhelm können Neugierige am Freitag, 26. September, auf eine 90-minütige Tour durch die Plauener Altstadt gehen. 19 Uhr startet der Rundgang an der Tourist-Information, so die Stadtverwaltung. Es wird zum Beispiel die Funktion eines Rufhornes erklärt. Die Teilnehmer erfahren auch, wie viele Stadttore...
