Auf zu neuen Ufern: Wie ein Chemnitzer nach Insolvenz der Plauener Gastrofabrik mit dem Stadtstrand neu durchstarten will

In nur wenigen Wochen hat der neue Betreiber den Plauener Stadtstrand nahezu einmal komplett auf links gedreht. Am Samstag soll das Areal an der Weißen Elster öffnen. Was die Gäste erwartet.

Momentan sind Rico Neumanns Arbeitstage um die 16 Stunden lang: „Die Autofahrt morgens nutze ich schon fürs Frühstück.“ Effizienz ist alles. Und in Sachen Renovierungsarbeiten biegt der Chemnitzer Unternehmer bei seinem neusten Projekt gerade auf die Ziellinie ein: In wenigen Tagen soll der Plauener Stadtstrand an der alten Elsterbrücke... Momentan sind Rico Neumanns Arbeitstage um die 16 Stunden lang: „Die Autofahrt morgens nutze ich schon fürs Frühstück.“ Effizienz ist alles. Und in Sachen Renovierungsarbeiten biegt der Chemnitzer Unternehmer bei seinem neusten Projekt gerade auf die Ziellinie ein: In wenigen Tagen soll der Plauener Stadtstrand an der alten Elsterbrücke...