MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Ausländeranteil in der Stadt Plauen: So ist die aktuelle Situation – was bedeutet der Zuzug für Kitas und Grundschulen?

In Plauen ist die Anzahl von Einwohnern mit ausländischen Wurzeln weiter gestiegen.
In Plauen ist die Anzahl von Einwohnern mit ausländischen Wurzeln weiter gestiegen. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
In Plauen ist die Anzahl von Einwohnern mit ausländischen Wurzeln weiter gestiegen.
In Plauen ist die Anzahl von Einwohnern mit ausländischen Wurzeln weiter gestiegen. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Plauen
Ausländeranteil in der Stadt Plauen: So ist die aktuelle Situation – was bedeutet der Zuzug für Kitas und Grundschulen?
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Plauens Ausländerbeauftragte Heidi Seeling hat in der jüngsten Stadtratssitzung Bilanz gezogen. Vor allem die Schulen sieht sie vor großen Herausforderungen.

Ohne Zuzug von Menschen aus dem Ausland hätte die Stadt Plauen aktuell deutlich weniger Einwohner. Heidi Seeling, Plauens Ausländer- und Behindertenbeauftragte, schilderte in der jüngsten Stadtratssitzung die Situation. Demnach lebten zum Jahresende 8641 Ausländer aus 58 Nationen in der Stadt. Damit hat zurzeit etwa jeder siebte Plauener...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
24.01.2026
3 min.
Toilettennotstand in der Plauener Innenstadt: Nur ein einziges behindertengerechtes WC
Das Behinderten-WC im Rathaus-Lichthof lässt sich nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen.
Rollstuhlfahrer haben bei Stadtfesten schlechte Karten. Dixi-Klos für Behinderte gibt es zwar, sie kosten aber Geld. Die Konsequenz: Weihnachtsmarkt und Spitzenfest fallen für diese Personen oft aus.
Sabine Schott
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
23.01.2026
4 min.
Vom Eingang bis zum WC in der ersten Etage: Barriere-Tester fällen hartes Urteil über Stolperfallen in Plauens Rathaus
Treppen sind unüberwindbar für Rollifahrer. (Symbolfoto)
Die städtische Behindertenbeauftrage Heidi Seeling hat sich kritisch mit der Barrierefreiheit im Rathaus auseinandergesetzt. Betroffen sind nicht nur Rollstuhlfahrer. Welches Plauener Gebäude als Vorbild dient.
Sabine Schott
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
Mehr Artikel