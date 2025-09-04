Auto fährt 60-jährige Radlerin in Plauen an

Die Radfahrerin mussten aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus. Wie es dazu gekommen ist.

Eine 60-jährige Radfahrerin hat bei einem Verkehrsunfall in Plauen Verletzungen erlitten. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Darüber wurde am Donnerstag aus der zuständigen Polizeidirektion Zwickau berichtet. Zu dem Unfall war es bereits am Mittwochvormittag im Ortsteil Straßberg gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr eine...