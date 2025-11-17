Auto fährt in Plauen Zehnjährigen an

Der Junge musste ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 16. November, in Plauen hat ein zehnjähriger Junge leichte Verletzungen erlitten. Über den Unfall hat die Polizei informiert. Laut der Mitteilung von der Polizei missachtete ein 43-jähriger Autofahrer gegen 16.15 Uhr beim Abbiegen von der Raabstraße auf die Neundorfer Straße das Vorfahrtsrecht des...