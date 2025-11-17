Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein Zehnjähriger wurde in Plauen von einem Auto angefahren.
Ein Zehnjähriger wurde in Plauen von einem Auto angefahren.
Plauen
Auto fährt in Plauen Zehnjährigen an
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Junge musste ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 16. November, in Plauen hat ein zehnjähriger Junge leichte Verletzungen erlitten. Über den Unfall hat die Polizei informiert. Laut der Mitteilung von der Polizei missachtete ein 43-jähriger Autofahrer gegen 16.15 Uhr beim Abbiegen von der Raabstraße auf die Neundorfer Straße das Vorfahrtsrecht des...
