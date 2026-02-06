Auto-Geipel in Plauen organisiert Wintermarkt an der Schöpsdrehe

Regionale Aussteller bieten am Samstag unter anderem Selbstgemachtes und Handwerkliches an. Auch Schulen, Kindergärten und Vereine beteiligen sich.

Schnee und kühle Temperaturen sind an diesem Wochenende das perfekte Flair für den Wintermarkt, der am Samstag, 7. Februar im Kauschwitzer Gewerbepark an der Schöpsdrehe bei Auto-Geipel stattfindet. Die Aktion, zu der der Autohändler in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zahlreiche Interessenten erwartet, wird von verschiedenen Ausstellern und Helfern...