Auto in Plauen gerammt – Unfallverursacher weg

Eine VW-Fahrerin hatte ihren Wagen am Leuchtsmühlenweg geparkt, wo er beschädigt wurde. Worauf die Polizei nun setzt.

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht vom Samstag, 10. Mai, in Plauen. Der Unfall war zwischen 17 und 19.50 Uhr in der Neundorfer Vorstadt passiert. Wie die Polizei dazu berichtet, parkte eine Volkswagen-Fahrerin ihren grauen Up! am Leuchtsmühlenweg. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war der linke Außenspiegel ihres Wagens...