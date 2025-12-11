Autofahrer bei Unfall in Plauen verletzt

Die Polizei musste zu einer Kollision auf der Straßberger Straße ausrücken. Dort war ein Wagen gegen einen Baum gefahren.

Bei einem Unfall auf der Straßberger Straße in Plauen ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 50-Jährige in der Nacht zu Mittwoch im Bereich der Neundorfer Vorstadt im Südwesten von Plauen mit seinem Fiat nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Rettungskräfte mussten den Mann...