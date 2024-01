Autofahrer kollidiert in Plauen mit Ampelanlage

Aufgrund eines Ausweichmanövers verlor ein 37-Jähriger am Dienstagmorgen in Plauen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro.

Eine demolierte Ampelanlage und ein fahruntüchtiger Transporter sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagmorgen in Plauen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Ford-Transporter gegen 6.45 Uhr auf der Hofer Straße Richtung Reichenbacher Straße, als ein dunkler Kombi ihn rechts überholte und dicht vor dem 37-Jährigen...