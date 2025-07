Autofahrer zunehmend genervt: Fahrspur auf B 92 durch Plauen seit Monaten gesperrt

Seit fast einem halben Jahr ist eine von zwei stadtauswärts führenden Fahrspuren der B 92/Pausaer Straße in Plauen gesperrt - ohne dass sich sichtbar etwas tut. Ist wenigstens ein Ende in Sicht?

Seit inzwischen fast sechs Monaten ist eine von zwei stadtauswärts führenden Fahrspuren der Pausaer Straße (B 92) in Plauen gesperrt. Bauarbeiten sind an der Stelle kurz nach der Einmündung der Martin-Luther-Straße nicht in Sicht.