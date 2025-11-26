Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Plauen verletzt

Plauen
Aufgrund eines Vorfahrtsfehlers war es am Dienstagmittag in Plauen zur Kollision zweier Autos gekommen. Über Einzelheiten informierte die Polizei am Mittwoch.
Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Plauen ist eine 49-jährige Autofahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, kam es auf der Kreuzung Schiller-/Leißnerstraße zu einer Kollision. Unfallverursacherin war eine 52-jährige Autofahrerin. Sie befuhr kurz nach 11 Uhr die Leißnerstraße. An der Kreuzung zur...
