Regionale Nachrichten und News
  • Automatensprengung in Plauen: Straftat wird wohl nie aufgeklärt werden

Wegen der Automatensprengung war das Kaufland in Haselbrunn für mehrere Stunden gesperrt.
Wegen der Automatensprengung war das Kaufland in Haselbrunn für mehrere Stunden gesperrt.
Plauen
Automatensprengung in Plauen: Straftat wird wohl nie aufgeklärt werden
Redakteur
Von Swen Uhlig
Im Frühjahr hatten Unbekannte einen Geldautomaten in Plauen zur Explosion gebracht. Jetzt legt die Staatsanwaltschaft den Fall zu den Akten.

Im April dieses Jahres hatten Unbekannte einen Geldautomaten im Kaufland-Komplex im Plauener Stadtteil Haselbrunn gesprengt. Die Explosion war damals so heftig, dass der Einkaufsmarkt zunächst geschlossen bleiben musste. Jetzt steht fest: Die Straftat wird womöglich niemals aufgeklärt werden. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Zwickau...
