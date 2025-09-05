Autospiegel in Plauen zerstört: Polizei sucht Zeugen

Zwei Vorfälle ereigneten sich am Donnerstag. Die Polizei sucht die Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Die Spiegel zweier Autos wurden am Donnerstag in Plauen beschädigt. Im Laufe des Donnerstags beschädigten unbekannte Täter einen weißen Honda Accord. Der Kombi stand auf der Schubertstraße zwischen den Querstraßen Mozart- und Beethovenstraße. Die Unbekannten zerstörten den Spiegel des Honda und verursachten einen Schaden von rund 600 Euro,...