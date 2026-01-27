Bauarbeiten im Plauener Stadtzentrum: So geht es mit der Freilegung der Syra weiter

Seit mehreren Jahren laufen die Vorbereitungen, um den Bach an der Melanchthonstraße wieder ans Tageslicht zu holen. Nun sollen die eigentlichen Tiefbauarbeiten beginnen.

Die Vorarbeiten zur geplanten Offenlegung der Syra an der Melanchthonstraße zwischen Theaterstraße und Abzweig Schießberg sind gut vorangeschritten. Darüber hat Tiefbauchef Steffen Ullmann jetzt die Mitglieder des städtischen Stadtbau- und Umweltausschusses informiert.