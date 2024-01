Bauernproteste am Mittwoch im Vogtland: Straßenbahn hat Betrieb eingestellt

Landwirte und Vertreter mittelständischer Firmen machen sich am Mittwochmorgen auf den Weg in die Plauener Innenstadt. Bislang versammelten sich weniger Fahrzeuge als angemeldet an Startpunkten.

Am Postplatz steht der Verkehr bereits. Wie ein Mitarbeiter der Plauener Straßenbahn vor Ort mitteilt, wurde der Betrieb bereits eingestellt. Aufgrund der zu erwartenden Behinderungen durch die Proteste der Landwirte werde bis voraussichtlich 17 Uhr keine Bahn fahren. Lediglich ein Ersatzverkehr nach Neundorf sei im Halbstunden-Takt unterwegs,