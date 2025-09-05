Baustart am Syratal: Plauener Parkeisenbahn erhält neues Empfangsgebäude

Eisenbahnbrücke und Lokschuppen der Plauener Freizeitanlage werden saniert. Auch neue Toiletten wird es nun endlich geben. Weshalb aber vom Abriss des vorhandenen Baus an der Hainstraße keine Rede mehr ist.

Wer in Plauen aufgewachsen ist und heute noch in der Stadt wohnt, kommt im Leben vermutlich mindestens zwei Mal mit der Parkeisenbahn im Syratal in Berührung - als Kind und als Elternteil. Bei Baubürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos), Jahrgang 1962, kommt sogar ein drittes Mal hinzu: „Ich bin oft mit meinen Enkeln hier, das ist immer ein...