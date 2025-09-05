Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Baustart am Syratal: Plauener Parkeisenbahn erhält neues Empfangsgebäude

Parkeisenbahn-Betreiber Marcel Kaiser (links) und Plauens Chef-Stadtplaner Markus Löffler freuen sich, dass es nun endlich mit dem Bau losgeht.
Parkeisenbahn-Betreiber Marcel Kaiser (links) und Plauens Chef-Stadtplaner Markus Löffler freuen sich, dass es nun endlich mit dem Bau losgeht. Bild: Ellen Liebner
Parkeisenbahn-Betreiber Marcel Kaiser (links) und Plauens Chef-Stadtplaner Markus Löffler freuen sich, dass es nun endlich mit dem Bau losgeht.
Parkeisenbahn-Betreiber Marcel Kaiser (links) und Plauens Chef-Stadtplaner Markus Löffler freuen sich, dass es nun endlich mit dem Bau losgeht. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Baustart am Syratal: Plauener Parkeisenbahn erhält neues Empfangsgebäude
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eisenbahnbrücke und Lokschuppen der Plauener Freizeitanlage werden saniert. Auch neue Toiletten wird es nun endlich geben. Weshalb aber vom Abriss des vorhandenen Baus an der Hainstraße keine Rede mehr ist.

Wer in Plauen aufgewachsen ist und heute noch in der Stadt wohnt, kommt im Leben vermutlich mindestens zwei Mal mit der Parkeisenbahn im Syratal in Berührung - als Kind und als Elternteil. Bei Baubürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos), Jahrgang 1962, kommt sogar ein drittes Mal hinzu: „Ich bin oft mit meinen Enkeln hier, das ist immer ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
29.08.2025
3 min.
Plauener Freizeitanlage wird modernisiert: Was vom „alten Bahnhof“ der Parkeisenbahn bleibt
Fotograf Kenny Pool (links) und Marcel Kaiser, Betreiber der Freizeitanlage Plauen.
Der „alte Bahnhof“ der Parkeisenbahn im Syratal ist bald Geschichte. In gut einer Woche rollen dort Baugeräte an. Vergessen werden soll das Gebäude aber nicht. Ein Plauener hat sich deshalb etwas einfallen lassen.
Claudia Bodenschatz
22.08.2025
3 min.
Die Plauener Abfallentsorgung bekommt einen neuen Chef
Straßenbahnchef Karsten Treiber und Michael Wagner, zukünftiger Chef der Abfallentsorgung.
Nach 33 Jahren hat das Plauener Müllunternehmen eine neue Leitung. Wer der neue Chef ist und was er mit dem Betrieb vorhat.
Jonas Patzwaldt
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10:24 Uhr
2 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Er bekam Ausgang und tauchte dann ab. Nun ist die Flucht des Amokläufers von Ansbach aus der Psychiatrie beendet. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest.
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel