Bei Führung Geheimnisse des Schlosshanges in Plauen entdecken

Es gibt Wissenswertes zu den Amtsgärten und Schlossterrassen sowie Fakten zur Stadtentwicklung zu erfahren. Es geht auch in den Untergrund.

Die Geheimnisse des Schlosshanges können am Donnerstag, 28. August, in Plauen entdeckt werden. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Eingang des Luftschutzmuseums an der Syrastraße. Bei dieser Führung gibt es Wissenswertes über die Rekonstruktion der Amtsgärten und Schlossterrassen sowie Fakten zur Stadtentwicklung zu erfahren. Dann geht es in die...