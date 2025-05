Beim Tobertitzer Dorffest wird nicht nur gefeiert

Wenn in Tobertitz gefeiert wird, geht es immer auch sportlich zu. Der leichtathletische Dreikampf ist obligatorisch.

Drei Tobertitzer Vereine, die örtliche Feuerwehr, der Heimatverein und die Sportgemeinschaft, laden an diesem Wochenende zum Dorffest ein. Gefeiert wird im Festzelt am Rittergut. Zum Auftakt wetteifern bereits am Freitag ab 18 Uhr die freiwilligen Feuerwehren beim Löschangriff um die beste Zeit und den Goldbachtal-Wanderpokal. Ab 21 Uhr steigt...